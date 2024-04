De Rossi: «A Lecce abbiamo subito un danno dall'arbitraggio»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Lazio: «A noi calciatori ed ex dovrebbero usarci come cavie per rendere il calcio più giocabile. Non c’è nessuno al mondo che sa riconoscere l’intensità di un contatto. Dovrebbero usarlo per rendere il regolamento più riconoscibile. La zona di grigio creano più polemiche. La frase che ho sentito: se fischia è rigore, se non fischia non lo è, una frase pericolosa».