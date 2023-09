Bacio Rubiales, la procura spagnola apre inchiesta per aggressione sessuale

La procura spagnola ha avviato un'inchiesta per "aggressione sessuale" e "coercizione" nei confronti del presidente sospeso della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales . Questo in seguito all'episodio in cui l'ex capo del calcio iberico ha baciato sulla bocca la calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminili. La stampa iberica ha reso pubblica questa informazione, sottolineando che la procura ritiene che il bacio non sia stato consensuale da parte della giocatrice, come riportato dall'agenzia Efe. Martedì scorso, la Hermoso aveva presentato un esposto contro Rubiales.