Anna Foglietta allo Stadio dei Marmi per la giornata dello sport inclusivo dedicato alle persone con disabilità. Every Sport è stato un bel pomeriggio in cui con vip e alla presenza dell'assessore allo sport del comune di Roma, Alessandro Onorato, l'attrice romana e la sua onlus Every Child is My Child ha coinvolto giovani con diverse disabilità in numerose discipline sportive. "Ogni bambino o ragazzo - dice Anna - è il nostro bambino: che sia sotto le bombe in Siria o che debba esercitare il suo diritto a fare sport". (video Daniele Leone/Ag.Toiati)