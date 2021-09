X Factor, Ludovico Tersigni: «Vorrei trasmettere energia al pubblico ispirandomi a Fiorello»

È tutto pronto per la nuova edizione di ‘X Factor Italia’, al via giovedì 16 settembre su Sky con la consueta fase delle Audizioni. La grande novità, insieme all’abolizione delle categorie, è alla conduzione, con il debutto al timone dell’esordiente Ludovico Tersigni.

X Factor, Tersigni: «Non solo Skam, ora vorrei essere un esempio»

«Non posso che ringraziare, come prima cosa, di questa opportunità”, dichiara Tersigni, volto che il pubblico giovane conosce soprattutto grazie alla serie ‘Skam Italia’. «Ho avuto la fortuna di ereditare il testimone di Cattelan che finora non ho avuto l’occasione di sentire ma se ci sarà la possibilità gli chiederò tanti consigli», spiega ancora l’attore e musicista. «I miei punti di riferimento alla conduzione? Ho sempre amato Fiorello e il suo stile da one man show. Ovviamente non punto a essere come lui ma cercherò di portare almeno la sua luce e la sua energia».

