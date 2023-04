Williem Dafoe, Christoph Waltz e Rachel Brosnahan per “Dead for a Dollar”: «Per cosa lavoriamo? Soldi»

Il veterano cacciatore di taglie Max Borlund si addentra nel territorio messicano per trovare Rachel Kidd, la moglie di un ricco uomo d'affari. Dopo aver appreso che la donna è effettivamente fuggita da un matrimonio violento, Max si trova di fronte a una scelta: portare a termine il lavoro per cui è stato ingaggiato o restare in disparte mentre spietati fuorilegge, e il suo rivale di lunga data, si avvicinano alla città che è stata il suo rifugio temporaneo. Il film è disponibile su Infinity, Rakuten TV, Google Play, Microsoft Store, iTunes. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Francesco Bonelli e il suo “Amore Allegro”: «Non sappiamo essere felici in amore, e nella vita. Bisogna cambiare questa realtà»