Finale di Amici 23: Petit favorito tra i concorrenti

Tutto pronto per la finale di Amici, che si terrà sabato sera su Canale 5. Sei concorrenti si sfideranno, con il cantante Petit favorito per la vittoria, quotato a 1,80 da Snai e Planetwin365. Sarah, salvata dall'eliminazione la scorsa settimana, segue con quote tra 2,20 e 2,25. La ballerina Marisol è terza a 3,50, mentre Holden è quarto a 6. Dustin, un altro ballerino, è a 14, e Mida, nonostante il successo con "Rossofuoco", è ultimo a 25. Amici 23, chi ha vinto la finale: ecco il nome secondo l'Intelligenza Artificiale. La risposta è stupefacente (a dir poco)