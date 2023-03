Ucraina, la propaganda russa: «I britannici mangiano scoiattoli al ristorante»

(LaPresse) Alcuni ristoranti britannici serviranno scoiattoli. Questa la propaganda russa portata avanti da Olga Skabeyeva, giornalista classe 1994, soprannominata "La bambola di ferro di Putin" per via delle sue critiche all’opposizione del Cremlino. Durante il programma da lei "60 minuti" su Russia-1, l’anchorwoman ha sostenuto di aver avuto notizia da alcune fonti "che alcuni ristoranti britannici serviranno scoiattoli" per via di una "presunta carenza di cibo". "Visto che hanno tanti animali nei parchi perché non mangiarli", ha detto la giornalista puntando il dito contro il governo di Londra che continua a "fornire armi a Zelensky".

