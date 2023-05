Sara "Kurolily" Stefanizzi per Red Bull Indie Forge: «Diamo una luce al mercato videoludico italiano»

Nato per mettere le ali agli studi di sviluppo italiani di videogiochi e supportarli nel loro percorso di crescita, Red Bull Indie Forge torna con una nuova edizione, la terza. Sulla scia del successo registrato nel 2022, che ha visto la candidatura di oltre 40 videogiochi da tutta Italia e la vittoria di Venice 2089 di Safe Place Studio e di Caracoles di Yonder. Alla chiusura delle candidature, prevista per domenica 3 settembre 2023, la giuria individuerà i 5 titoli che arriveranno in finale. Ed ecco la seconda novità di questa edizione di Red Bull Indie Forge. Tutti i finalisti, infatti, potranno beneficiare di tre occasioni uniche: potranno presentare i propri progetti in meeting business 1to1 a 505 Games, avendo accesso a un canale di dialogo preferenziale con uno dei principali publisher a livello mondiale; avranno l’occasione di partecipare a un esclusivo workshop sulle attività di comunicazione promosso da Renaissance PR, agenzia di comunicazione internazionale vincitrice di 2 prestigiosi MCV Awards; infine, riceveranno ciascuno una postazione espositiva gratuita all’interno dello spazio Red Bull Indie Forge nell’area Indie Dungeon di Milan Games Week & Cartoomics 2023, la principale manifestazione gaming in Italia, vetrina perfetta per mostrare al grande pubblico i propri videogiochi. (Servizio a cura di Eva Carducci)

