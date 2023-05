Marco Bocci e il cast de “La Caccia”: «Parliamo della salute mentale anche attraverso il cinema»

Dopo il riuscitissimo esordio alla regia con A Tor Bella Monaca non piove mai, Marco Bocci torna dietro la macchina da presa con il thriller La caccia. In un racconto ad alta tensione e dagli imprevedibili colpi di scena, quattro fratelli, riunitisi per la morte del padre, dovranno fare i conti col presente ma soprattutto con il loro passato. A vestire i panni dei protagonisti, Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti. Il film – prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures, con Rai Cinema – arriverà in sala l’11 maggio distribuito da Medusa Film e sarà presentato in anteprima il 10 maggio al Riviera International Film Festival.



(Servizio a cura di Eva Carducci)

Anna Ammirati, Artem e Giuseppe Pirozzi: «Così Mare Fuori ci ha cambiato la vita»