Sanremo 2024, Mr.Rain: «Supereroi mi ha cambiato la vita, non sono più solo»

Mr. Rain, l'artista multiplatino, che nell'ultimo anno ha scalato tutte le classifiche e vera rivelazione del Festival di Sanremo arrivando sul podio, torna per il secondo anno sul palco dell'Ariston. "Per me è una seconda prima volta, una girandola di emozioni veloci, ma soprattutto è la possibilità di esprimermi con la musica e di fare del bene".

Il brano con il quale si presenta in gara, 'Due Altalene' scritto da Mr.Rain e Lorenzo Vizzini (Warner Music Italy), racconta la storia tragicamente vera, di una perdita, una delle più forti ed emotivamente difficili da vivere e superare, un genitore che perde i propri figli, ma racchiude in sè anche molte altre storie, realmente vissute, di tutti coloro che hanno voluto, in questo ultimo anno, condividere con Mr.Rain le loro esperienze, di speranza, dolore e a volte di perdita. Ciò che lega insieme queste persone senza conoscersi e tutte queste storie è la canzone Supereroi, e il modo in cui le ha aiutate in momenti difficili e dato loro il coraggio di affrontare e a volte superare, gli ostacoli che la vita impone. Il racconto di un'esperienza personale in Supereroi ha portato al racconto di storie di altre persone attraverso 'Due Altalene', storie che, una volta ascoltate, è impossibile dimenticare e che ti cambiano per sempre. "Supereroi mi è cambiata la vita e due altalene è la sua prosecuzione, da Sanremo non mi sono più sentito solo, grazie agli incontri che ho fatto".