Crozza/Razzi sul caso Toti

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Antonio Razzi, a proposito dell'arresto del governatore della Liguria, Giovanni Toti: «La politica è al servizio del cittadino, e se un politico questo cittadino se lo sceglie che gli fa i lavori... poi quello ci fa avere i voti in cambio di tante fiches al casinò… non c'è niente di male».