Eurovision 2024, incidente durante le prove: cantante cade

Alyona Alyona, cantante ucraina che si appresta a partecipare all'Eurovision 2024 a Malmo, cade rovinosamente sul palco durante una prova. L'artista, riferiscono i media ucraini, non si è rialzata e ha proseguito l'esibizione senza riporare per fortuna danni rilevanti. L'Ucraina parteciperà all'Eurovision Song Contest 2024 con "Teresa & Maria" eseguita da Alyona Alyona e Jerry Heil. (Adnkronos)