Rumore Bim Festival, al via il contest dedicato a Raffaella Carrà. Enzo Paolo Turchi e Samuel Peron a sostegno dei giovani talenti

Un contest per giovani talenti con workshop per la formazione artistica, ma al tempo stesso una vetrina che offre loro visibilità sul panorama nazionale. Ad Abano Terme si celebra la terza edizione del Rumore Bim Festival, una manifestazione dedicata alla mitica Raffaella Carrà che attraversa tutto lo Stivale. Al centro la danza, il canto, il musical. Tanti gli ospiti presenti alla kermesse. Tra questi Enzo Paolo Turchi, primo ballerino e spalla della regina della televisione: “Nonostante nella danza sia stato io il suo insegnante, nella vita è stata lei a insegnarmi moltissime cose. - ha raccontato - Ora ha lasciato un vuoto incredibile”.

A ricordarla è anche il ballerino, amatissimo volto di Ballando con le Stelle, Samuel Peron: "Per me è stata un mito, artisticamente di un livello superiore. Ci ha insegnato come rappresentare l’arte nelle sue diverse espressioni nel contenitore televisivo”.

Dal 2025 il Festival aprirà le porte anche ai talenti esteri. Tra i Paesi coinvolti ci saranno anche Croazia, Slovenia e Spagna, anche qui erano arrivato facendo "rumore" il talento della grande Raffaella Carrà.