Dalla Terra a Marte, il nuovo viaggio musicale dei rovere: «Siamo cresciuti»

È uscito il 18 febbraio «Dalla Terra a Marte», il secondo album dei rovere (scritto rigorosamente in minuscolo), band bolognese che ha debuttato nel 2019 con «Disponibile anche in mogano». Il disco è nato durante la pandemia, con i componenti del gruppo che hanno lavorato a testi e musica via Zoom dalle loro camerette, ritrovandosi per la prima volta insieme proprio in studio: «È stato davvero diverso, eravamo abituati a scrivere sempre insieme. Ma così siamo cresciuti», spiega il frontman Nelson Venceslai. In attesa del tour che partirà in estate dal Parco della Musica di Padova, l'album è un viaggio alla ricerca del proprio posto nell'Universo, in un percorso di crescita continua che mette in conto anche la possibilità di sbagliare e precipitare in basso, come racconta l'ultima track del disco. Tra citazioni dei grandi della musica, da David Bowie ai Pink Floyd, e ricordi di un'infanzia segnata da Bim Bum Bam (canzone a cui ha collaborato Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari), i rovere si fanno ancora una volta i portavoce pop della generazione degli anni Venti. (a cura di Caterina Carpanè)