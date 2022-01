Quirinale, Rocco Siffredi si "candida": «Ho dato più io all'Italia che tutti i politici»

Un video ironico, direttamente dal set del suo prossimo film. Rocco Siffredi, l'attore porno più famoso al mondo, si "candida" alle prossime elezioni come presidente della Repubblica. Una clip ironica pubblicata sul suo profilo Instagram dove scrive: «Ragazzi colgo con immenso piacere la notizia che finalmente la Politica non è più quella cosa noiosa e triste a cui eravamo abituati, pertanto alla luce delle nuove aperture al mondo del Porno, del quale come sapete sono un affermato esponente, fatte dal Movimento 5 Stelle: candido ufficialmente la mia candidatura al ruolo di Presidente della Repubblica. In fondo è risaputo che ho fatto più bene al paese io che tutta la politica messa assieme» (Video Instagram Rocco Siffredi)