Riccardo Scamarcio e Valentina Belle nel nuovo film di Simone Godano "Sei fratelli"

Si intitola Sei Fratelli il nuovo film diretto da Simone Godano, e arriverà nelle sale cinematografiche dal 1 maggio distribuito da 01 Distribution. Un film di genere, che vede protagonisti Riccardo Scamarcio e Valentina Bellè. Al loro fianco troviamo Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Claire Romain e Mati Galey. Marco (Riccardo Scamarcio), Giudo (Adriano Giannini), Leo (Gabriel Montesi), Luisa (Valentina Belle), Gaelle (Calire Romain) e Mattia (Mati Galey) hanno tutti lo stesso padre biologico, ma madri diverse. Per tutti e sei, la figura paterna di riferimento però è la stessa: Manfredi Alicante (Gioele Dix). La scomparsa del loro punto di riferimento li porta a riunirsi per la prima volta tutti insieme nella casa paterna a Bordeaux. L'illusione di poter diventare una famiglia unita accarezza le loro menti, ma oramai ognuno di loro ha la propria identità, la propria storia e tornare indietro potrebbe non essere così facile. Vi lasciamo ad una clip esclusiva del film che ci mostra un momento in cui i sei fratelli sono riuniti e si confrontano tra loro. L'appuntamento al cinema è dal 1 maggio.