Riccardo Scamarcio a Parco Leonardo per l'anteprima del film "Race for glory": l'evento

Riccardo Scamarcio insieme al regista Stefano Mordini arriva alle 19:30, all’Uci Cinema di Parco Leonardo per presentare il film distribuito da Medusa Film “Race For Glory - Audi vs. Lancia”. Ad accoglierli, il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone insieme alla direttrice dell’Uci Cinema. Breve stop in direzione, mentre il foyer si riempie di fan in attesa di poter vedere il loro idolo. I fan, infatti, non ne vogliono sapere di entrare in sala in modo che si possa procedere alla presentazione del film, e attendono Scamarcio, pronti con cellulari, penna e taccuino alla mano per selfie ed autografi.

L'evento

Nel foyer del cinema, tra i fan si scorgono anche volti di colleghi noti invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, ecco Adriana Russo, Holly Irgen, la sempre bella Jinny Steffan, Maria Monsè, l’eterno caschetto biondo tv Antonella Elia che indossa un bomber di pelliccia ecologica fucsia ed è accompagnata dal suo Pietro Delle Piane, Jolanda Gurreri con indosso vestito e baschetto color rosso ad esaltare i colori del volto, Claudia Cavalcanti, la Dott.ssa Cardiologa e Cavaliere del Lavoro Renata Daniele, la Dott.ssa Claudia Bulletta, Emanuela Del Zompo, il simpatico Alex Partexano, Simona di Sarno, Metis di Meo, Cinzia Loffredo, Daniela Orsi, Walter D’Errico, Sabina Crocco, il produttore Luca Cerasola, la pittrice Giulietta Cavallotti, il regista Angelo Antonucci, Salvatore Alongi, l’attrice Raffaela Anastasio, l’attrice Erika Marconi, Saverio Vallone ed il giornalista Rai Leonardo Metalli.

Sono le 20:00 e come promesso, l’attore e produttore Riccardo Scamarcio non vuole far tardi all’appuntamento in sala.

Veloce passaggio dal foyer per arrivare in sala 15, tirandosi dietro la folla di spettatori che ancora non aveva preso posto in sala. Con ordine tutti si accomodano e finalmente l’attore insieme al regista guadagnano il centro della sala. Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio descrivono al pubblico la loro avventura nell’affrontare il racconto su pellicola di una avvincente storia del passato che vede la scuderia d'auto italiana Lancia, vincere il titolo di campione rally mondiale nel 1983 contro l’Audi, fino all’ultimo squadra data per vincente. Il film narra come la squadra Lancia capitanata dall’Italiano Cesare Fiorio, interpretato da Scamarcio, arrivò a vincere una sfida impossibile con ingegno, creatività e determinazione riuscendo a battere la tecnologia tedesca dell’ Audi, e portare la Lancia al successo nel campionato del mondo rally del 1983. Questa vittoria segna il tempo così come già successo nel calcio con Italia Germania 4-3.

Prima di far iniziare il film attore e regista ringraziano e decidono di voltare le spalle al pubblico in sala per una foto ricordo di questo loro successo: sala da 197 posti tutta sold out. Molti applausi al termine della pellicola, il commento generale del pubblico all’uscita è: “film da non perdere” ed il giornalista Rai Leonardo Metalli commenta così: “ E’ stato un piacere riabbracciare un vecchio amico come Riccardo, tra i migliori nostri talenti cinematografici a livello internazionale. Il film è fatto molto bene, racconta il genio italico e una delle grandi sfide vinte nel mondo dei motori e dell’ingegneria meccanica. Voto 9, anche perchè sono appassionato di storie vere che stimolano la fantasia e infondono positività e entusiasmo.”