"Perché non l'hanno chiesto a Evans?"disponibile dal 25 giugno su Sky e su NOW.

Firmati da Hugh Laurie, l’indimenticabile Gregory House di Dr. House – Medical Division, che della miniserie è anche produttore esecutivo e interprete, dal 25 giugno su Sky e in streaming su NOW saranno disponibili tutti gli episodi di Agatha Christie - Perchè non lo hanno chiesto a Evans?, nuovissimo adattamento seriale dell’omonimo racconto del 1934 della regina del giallo, Agatha Christie.

La miniserie, spiccatamente e irresistibilmente british, segue gli amici Bobby e Frankie mentre affrontano un pericoloso viaggio dal Galles all’Inghilterra nel tentativo di dare una risposta alla domanda: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?”, le ultime misteriose parole dette a Bobby da un uomo in fin di vita in cui si era imbattuto per caso su una spiaggia della costa settentrionale del Galles.

