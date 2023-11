Ornella Vanoni: «Nel nuovo disco metto a nudo tutte le mie fragilità»

(LaPresse) A 89 anni Ornella Vanoni prova a conquistare ancora il pubblico con la sua musica e la sua voce inconfondibile. 'Calma rivoluzionaria Live 2023' è infatti il nuovo progetto discografico disponibile da venerdì 1 dicembre per BMG. A distanza di due anni dal suo ultimo lavoro, 'Calma rivoluzionaria Live 2023' è un emozionante viaggio in musica attraverso alcuni dei grandi successi di una delle più importanti interpreti della musica leggera italiana, accompagnati dai due inediti 'Calma Rivoluzionaria' con Samuele Bersani – già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio con l’emozionante videoclip su Youtube – e 'Camminando'. "Samuele Bersani è un amico ed è l'ultimo dei cantautori", racconta la cantante milanese che spiega: "Mi è sempre piaciuto stare in un teatro vuoto, c'è qualcosa di mistico e calmante". Nel lavoro ci sono 'Anima' di Pino Daniele seguita da'L’appuntamento', la storica 'La voglia, la pazzia', 'Io so che ti amerò' eun omaggio al Maestro Vinícius de Moraes con 'Samba per Vinicius'.