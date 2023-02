I Santi Francesi: «Musicultura? Palco dalla forza colossale, la spinta giusta per noi»

Entra nel vivo l’edizione 2023 di Musicultura, concorso dedicato alla Canzone Popolare e d’Autore che registra il numero record di candidature (1.113) da cui la selezione a 56 artisti che accedono alle Audizioni Live. La manifestazione, nel corso della sua storia, ha visto sfilare alcuni dei talenti più in vista del momento, come i Santi Francesi. Vincitori nel 2021 quando ancora si chiamavano The Jab, i Santi Francesi hanno ricevuto l’invito per la serata finale. “Siamo già lì”, promettono. E ricordano: “Musicultura è arrivata per noi in modo inaspettato e non ci aspettavamo né di vincere né di divertirci tanto. È stata la spinta giusta per noi. Nei nostri ricordi è impressa l’immagine dello Sferisterio di Macerata, un posto che ha una forza colossale”. Dallo Sferisterio a X Factor, il passo è stato breve: “Musicultura è stata una ripartenza simbolica per il nostro progetto, X Factor ci ha dato la possibilità di fare della musica, si spera, il nostro lavoro”. Credit Ufficio Stampa