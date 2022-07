Max Giusti per “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”: «Ho fatto il figo con gli amichetti dei miei figli»

Il nuovo capitolo della saga d’animazione campione di incassi, inaugurata nel 2010 da “Cattivissimo Me”, nonchè l'ennesima conferma dell’eccellente qualità di una linea editoriale sotto la guida di Chris Meledandri, fondatore e Ceo di Illumination.” “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo” racconta le origini della storia in cui il più grande supercattivo del mondo incontra per la prima volta i “Minions”, forma la truppa più spregevole del cinema e affronta la più inarrestabile forza criminale mai assemblata. Molto tempo prima di diventare il signore del male, Gru (Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia che trama per conquistare il mondo dal suo seminterrato. Ma non sta andando particolarmente bene. Quando Gru si imbatte nei Minion, fra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion che sfoggia un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - questa famiglia improbabile unisce le forze. Insieme, costruiscono la loro prima tana, progettano le loro prime armi e si impegnano per portare a termine le loro prime missioni. Il nuovo capitolo della più grande franchise d’animazione della storia sarà distribuito negli Stati Uniti il 1° luglio, e uscirà in Italia in anteprima l’8, il 9 e il 10 agosto, e il 18 agosto in tutte le sale. (Servizio a cura di Eva Carducci)

