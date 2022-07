Ryan Gosling per “The Gray Man”: «Interpreto una spia che preferirebbe rimanere sul divano a guardare Netflix»

Mercoledì 20 Luglio 2022, 15:25

The Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

“The Gray Man”, il film diretto da Joe & Anthony Russo, con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas in arrivo su Netflix dal 22 luglio.



(Servizio a cura di Eva Carducci)

