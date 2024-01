Masterchef, l'abbraccione salvifico di Cannavacciuolo cura la malinconia di Eleonora: la scena commovente

La gara di MasterChef Italia non è semplice: la pressione è sempre alta, la concentrazione deve essere sempre massima. Capita così che a volte ci siano dei momenti di malinconia: la cameriera fiorentina 27enne Eleonora, ad esempio – negli episodi di ieri su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – è entrata in Masterclass non particolarmente carica: ma è bastato un “abbraccione” di Antonino per ridarle grinta e forza. “ Immagini concesse da Sky ”; “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”