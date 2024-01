Masterchef, il "confronto" tra Kassandra e Michela smorzato dall'intervento di Settimino

MasterChef Italia, arrivati a questo punto, ogni piatto è decisivo, e con la competizione aumenta anche la rivalità tra i cuochi amatoriali. Due in particolare di settimana in settimana si stanno affrontando con grande lealtà ma senza esclusione di colpi: la barista 25enne nata a Madrid e ora a Verla di Giovo (Trento) Kassandra e la personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) Michela. Questo è avvenuto anche negli episodi di ieri sera (che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato il record di ascolti con 900mila spettatori come media serata): la prima, capitana della brigata vincitrice nella prova in esterna, durante il successivo Pressure Test dedicato al calamaro ripieno ha potuto dettare i tempi di esecuzione a ciascuno dei gareggianti: dai 30 minuti iniziali a loro disposizione poteva toglierne 3, 6 oppure 9. La sorte peggiore è toccata ovviamente a Michela, che senza nascondersi troppo ha rilanciato il guanto di sfida con un gesto esplicito con la mano. Esplicito per tutti, tranne che per Settimino…

Immagini concesse da Sky; “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.