Sanremo, La Sad canta “Lamette” con Donatella Rettore. Testo e significato della canzone

La Sad si esibisce oggi (9 febbraio) con Donatella Rettore sulle note di “Lamette” di Donatella Rettore, successo del 1982. Il brano è stato composto dalla stessa cantante insieme al compagno Claudio Rego. Il genere è punk rock.

Significato

Il brano tratta tratta con stile ironico e dissacrante il tema del suicidio.

Testo

Dammi una lametta che mi taglio le vene

(coro) ploloploploploploploplo

diventa bieca questa notte da falene

(coro) ploloploploploploploplo

promette bene si promette tanto bene

ma gimme gimme gimme

ma gimme gimme gimme

ma gimme gimme gimme

ma dammi una lametta che mi taglio le vene



dammi una lametta che ti taglio le vene

(coro) ploloploploploploploplo

ti faccio meno male del trapianto del rene

(coro) ploloploploploploploplo

ti voglio si ti voglio tanto bene

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma dammi una lametta che mi schioppo le vene



parlo gi? da sola

e disegno nell'aria

certo ho un po' peccato ma che goduria

mi gioco tutto con candore e furia



e allora stop!

Senti come affetta questa lametta

da destra verso il centro zac!

Dall'alto verso il basso zip!

Che gusto che innesto gimme gimme gimme!

E allora stop!

Senti come taglia questa canaglia

ma che poltiglia gimme gimme gimme!

E allora stop!

Vivere in fretta

prendere al volo

tutto conviene dammi dammi dammi dammi



dammi una lametta che mi taglio le vene

(coro) ploloploploploploploplo

mi faccio meno male del trapianto del rene

(coro) ploloploploploploploplo

mi voglio bene si mi voglio tanto bene

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma (coro) gimme gimme gimme

ma gimme... ma gimme...

dammi una lametta che

(coro) dammi una lametta che

dammi una lametta che mi sgaro le veneeeee