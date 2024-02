Prima esperienza al Festival di Sanremo per Jack Savoretti. In occasione della serata dei duetti, il cantante britannico salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston per affiancare Diodato, con il quale canterà "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André.

