Fabrizio Moro, chi è: età, fidanzata, problemi di droga, figli e canzoni. L'artista romano in duetto a Sanremo con Il Tre

Fabrizio Mobrici, in arte Fabrizio Moro è nato il 9 aprile 1975 (48 anni) sotto il segno dell'Ariete a Roma. E' alla sua ottava partecipazione a Sanremo, (Un giorno senza fine (2000), primo in classifica con Pensa (2007), Eppure mi hai cambiato la vita (2008) non è una canzone (2010), Portami Via (2017), primo classificato con Ermal Meta con Non mi avete fatto niente (2018), Sei Tu (2022). Nella serata dei duetti di stasera si esibisce con Il Tre in un medley dei Più grandi successi del cantante romano.

Il Tre: età, genitori, altezza, il nome d'arte, vita privata e canzoni. Chi è il cantante a Sanremo 2024 con Fragili Video