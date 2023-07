Ludwig lancia il nuovo singolo "La stessa cosa" e sfida i tormentoni dell’estate 2023

Ludwig alza ancora una volta l’asticella e questa volta alle porte della stagione più calda: esce "La stessa cosa" che inaugura la nuova stagione live dell’artista romano.

Il brano uptempo, un concentrato di sonorità pop/dance e sfumature rock/punk, strizza l’occhio all’estate 2023 e ha tutte le carte in regola per essere il nuovo tormentone da vibes radio-friendly, che si appresta a scalare le classifiche dei brani più ascoltati nei prossimi mesi. Tra amori estivi brevi e fugaci, senza romanticismi retorici La Stessa Cosa ci presenta un Ludwig più consapevole delle sue potenzialità musicali, che conferma ancora una volta di essere in grado di mixare suoni e atmosfere con una scrittura fresca e spensierata, per evocare storie di sentimenti liquidi, momenti vissuti a pieno tra notti che non hanno durata, sguardi adrenalinici e relazioni che nascono e svaniscono. La Stessa Cosa sa di party in riva al mare, di ansie generazionali, di attimi effimeri che esplodono nei club; consapevoli che, al tramonto di un’altra estate, ci sarà un altro treno, un’altra corsa. Scritto da Ludovico Franchitti, Francesco Sponta, Fabio Pizzoli, Maximilian Dello Preite e composto da Pietro Celona e Daniele Autore, nel brano hanno suonato Daniele Autore (chitarre), Pietro Celona (synth).