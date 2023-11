Roma, Lillo balla al semaforo a Lungotevere: "Posaman" fa irruzione a VivaRai2!

Dopo aver portato in strada la cultura, con Pierfrancesco Favino e il ballo, con Alessia Marcuzzi, è arrivato il momento del fantasy. Chiamato da Fiorello, Posaman entra in azione davanti le macchine ferme al semaforo sul lungotevere del Foro Italico.

Dopo la sua usuale “performance”, l’improbabile supereroe interpretato da Lillo – al secolo Pasquale Petrolo - attraversa le strisce pedonali, stringendo mani agli automobilisti in coda, attraverso i finestrini. Fa appena in tempo prima che scatti il rosso, per quindi abbandonare velocemente il campo, con la solita agilità. “Che esperienza!”, ha commentato Posaman.