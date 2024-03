Jake Gyllenhaal per “Road House”: «I film mi offrono l’opportunità di essere coraggioso»

Road House, rivisitazione del film MGM del 1989, che ha per protagonista Jake Gyllenhaal (The Guilty, Nightcrawler, Brokeback Mountain) sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 21 marzo su Prime Video.

Dal debutto nel 1989 dell’acclamato film interpretato da Patrick Swayze, la pellicola e il suo personaggio, Dalton, si sono confermati nel panorama dell’intrattenimento moderno globale. Questa nuova versione segue le vicende di un ex combattente UFC (Gyllenhaal) che accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale. Fanno inoltre parte del cast precedentemente annunciato il due volte campione UFC Conor McGregor, Billy Magnussen (No Time to Die), Daniela Melchior (The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus), Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show), Travis Van Winkle (You), B.K. Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Broad City), Dominique Columbus (Ray Donovan), Beau Knapp (Seven Seconds) e Bob Menery.

(Servizio a cura di Eva Carducci)