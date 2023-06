Harrison Ford da Taormina: « In questo Indiana Jones c’è uno po’ di Han Solo, ma non di proposito!»

Il divo dei due mondi, quello di Indiana Jones e Star Wars, è arrivato a Taormina per presentare “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”, dal 28 giugno nelle sale italiane distribuito da Walt Disney Pictures. Dovendo ringiovanire di 40 anni, nelle prime scene del film, Harrison Ford ha dichiarato che la ricostruzione del suo viso è stata effettuata grazie alle quattro decadi di film che la LucasFilm ha con lui protagonista, compreso Star Wars. Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro). (Servizio a cura di Eva Carducci)

