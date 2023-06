Il cast di The Witcher sul red carpet di Londra: «Usiamo il fantasy per raccontare il razzismo e l’integrazione»

La terza stagione di “The Witcher”, l’acclamata serie fantasy sulle avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. La terza stagione sarà composta da 8 episodi e sarà rilasciata questa estate in due parti in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo: il volume 1 debutterà il 29 giugno con i primi 5 episodi, mentre il volume 2 il 27 luglio con gli ultimi 3 episodi.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

Daniela Melchior al Filming Italy Sardegna Festival:«La prossima Wonder Woman? Perché no»