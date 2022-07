Brandee Evans per P-Valley: «La paura di sbagliare non ci ha fermato»

Disponibile su STARZPLAY la nuova stagione di The Pynk, che lotta per rimanere aperto durante la pandemia. Dopo la prima stagione dei record per il cast di P-Valley si prospetta una nuova sfida, quando l'oscurità cala su Chucalissa, tutti devono combattere con i denti e con le unghie per potere sopravvivere. Mentre alcuni prendono il volo verso nuove pericolose vette, altri si impuntano con i tacchi a spillo e provano a resistere, a qualsiasi costo. Al The Pynk Autumn e Uncle Clifford si litigano il trono mentre le nuove assunte scombussolano i camerini. Nel frattempo, con il destino del casinò in bilico, la macchina politica locale prende il sopravvento. In questo momento storico unico e senza precedenti, morte e pericolo si nascondono ad ogni angolo.

