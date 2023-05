Emilia Romagna, Gene Gnocchi: «Siamo stati sfollati, una paura pazzesca»

EMBED





(LaPresse) 'Citofonare Rai2', il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura su Rai2, ha dedicato la puntata odierna all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. "Sono abituato a venire lì e divertirci, ma questa volta non me la sento", ha esordito Gene Gnocchi, amico della trasmissione in onda su Rai2, in collegamento da Faenza. Tra le lacrime ha raccontato la sua esperienza: "Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l'attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano. Non sono in grado nemmeno di parlare. Quando noi diciamo che questa terra non è abituata a chiedere ma a rimboccarsi le maniche è vero, però mai come in questo momento questa terra da sola non ce la può fare. C'è bisogno di tutti, quello che posso dire nella commozione, faccio fatica a parlare, è che attraverso tutti i canali possibili dateci una mano". Gene è stato costretto a lasciare la sua casa e con i famigliari ha trovato rifugio dai suoceri: "Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via. Ero a Roma, qui è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino si stava allagando, lei ha preso le bambine e le ha portate in salvo dai nonni. Fortunatamente l'acqua si è fermata e noi abbiamo avuto dei danni rispetto agli altri risibili. Una paura pazzesca, di fronte a una cosa del genere tu sei nella condizione di dover mettere i salvo i tuoi figli".