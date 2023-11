Gabriele Cirilli: «Tale e Quale Show un'occasione unica. I comici suoi social? Poi sul palco "toppano"»

Le riunioni di condominio online, i ritocchi estetici esagerati, il falso perbenismo: Gabriele Cirilli torna sul palco per dire basta, con una risata, a tutte le cose che ci fanno infastidire. "Demolendo" a colpi di ironia contraddizioni e follie dei nostri tempi. Il suo nuovo spettacolo "Nun Te Reggae più" sarà in scenda dal 6 novembre in tutta Italia: uno sfogo carico di risate e in cui non mancheranno le sue celebri imitazioni, ma anche una riflessione su cosa voglia dire essere al passo con il tempo nonostante questo passi inesorabilmente.

Nun Te Regg Più, lo show per ridere delle contraddizioni di oggi

Ipertecnologici, ossessionati dalla bellezza estetica, prigionieri del un politically correct. Cosa siamo diventati? È questa la domanda attorno alla quale gira tutto lo spettacolo che Gabriele Cirilli porterà sul palco dal 6 novembre. ‘Nun Te Regg Più’ è lo spettacolo della saggezza, in cui Gabriele non regge più i compromessi, le insoddisfazioni, i tranelli, le incertezze, le ingiustizie, i luoghi comuni, il falso perbenismo, la normalità, che poi chi stabilisce cosa è normale o anormale. Tutto questo scoppiettante putpurrì di sentimenti viene portato in scena da Gabriele con grande ironia e divertimento o quasi, ma con uno sguardo verso la poesia. Il protagonista si mette a nudo o quasi per il suo pubblico che ormai è la sua famiglia.

Gabriele Cirilli e l'esperienza a Tale e Quale Show

Da Psy di Gam Gam Style a Orietta Berti, da Gionni Dorelli a Max Pezzali. Gabriele Cirilli ha conquistato il pubblico italiano con mille volti e mille maschere, molte delle quali interpretate in 11 edizioni del celebre programma su Rai 1 Tale e Quale Show. Su questa esperienza insieme a Carlo Conti, l'attore non ha dubbi: «Sono onorato perché ho potuto fare personaggi come Pavarotti, Claudio Villa e Orietta Berti. E anche per il successo che è nato dalla coppia esplosiva con Francesco Paolantoni» commenta.

«Influencer comici? Non sempre sul palco hanno successo»

Cresciuto nella scuola di Gigi Proietti insieme a Flavio Insinna e Enrico Brignano, Cirilli ha le idee chiare sul mondo dei social, che per molti ragazzi oggi rappresenta un trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo. «Sicuramente sono un mezzo utile per raggiungere in poco tempo un vasto pubblico. Ma non bastano: ho visto molti ragazzi fortissimi sui social toppare sul palco». Il motivo? «Sul palco, in diretta davanti al pubblico devi essere un professionista» spiega. «In primo luogo le persone pagano per venire a vederti, non è come sui social, che ti guardano gratis, magari facendo altre cose, anche distratti. Quando sei sul palco non puoi scappare dallo sguardo del pubblico. È molto diverso di quando sei dietro una telecamera, chiuso nella tua cameretta». E ricorda le parole del maestro Proietti: «Gigi diceva sempre, prima dello spettacolo mettiti dietro al sipario del teatro, ascolta il vociare della platea. Lì capisci che pubblico hai davanti. L'attore, il comico, lo showman entrano in sintonia con il pubblico, questo non si può fare dietro uno schermo o dietro una telecamera».

Nun Te Regg Più, il tour in tutta Italia

6/11/2023 - TEATRO MANZONI - Busto Arsizio (VA)

7/11/2023 - CINE TEATRO PALLADIO – Lecco

6/12/2023 - TEATRO BOBBIO – Trieste

7/12/2023 - TEATRO DE MICHELI - Copparo (FE)

13/1/2024 - TEATRO COMUNALE - Treia (MC)

20/1/2024 - TEATRO DELLE API - Porto S. Elpidio (FM)

27/1/2024 - TEATRO EUROPA - Aprilia (LT)

3/2/2024 - TEATRO COMUNALE - Predappio (FC)

17/2/2024 - TEATRO TIRINNANZI - Legnano (MI)

18/2/2024 - TEATRO DI VARESE - Varese

21/2/2024 - CINE TEATRO SOCIALE - Omegna (VB)

22/2/2024 - TEATRO L'AGORA' - Carate Brianza (MB)

10/3/2024 - TEATRO DEI FLUTTUANTI - Argenta (FE)

12/3/2024 - CINEMA TEATRO AUDITORIUM - Cassano Magnago (VA)

13/3/2024 - TEATRO GIOIELLO - Torino

15/3/2024 - TEATRO DELFINO - Milano

16/3/2024 - TEATRO DELFINO - Milano

17/3/2024 - TEATRO DELFINO - Milano

18/3/2024 - TEATRO CIVICO - Varallo (VC)

4/4/2024 - TEATRO SAN FRANCESCO - Scafati (SA)

6/4/2024 - TEATRO SUPERCINEMA - Castellammare di Stabia(NA)

19/4/2024 - TEATRO ORFEO - Taranto

