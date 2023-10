Pino Insegno, arrivano i concorrenti vip al “Mercante in Fiera”: ecco chi sono

Arrivano i rinforzi al “Mercante in Fiera”, il game show realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, alle 19.50 su Rai2, si apre infatti una settimana speciale per il programma condotto da Pino Insegno: a sfidarsi al gioco delle carte sono stati chiamati ospiti vip. Ad inaugurare le puntate dedicate alla solidarietà, un tris di concorrenti eccezionali, Carlo Conti, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che proveranno a conquistare il più alto premio possibile per destinarlo di serata in serata a una diversa associazione no profit.

Dopo quasi un mese dal suo debutto su Rai 2, Il Mercante in Fiera fatica ad affermarsi e registra ascolti che non si allontanano dal 2% di share. Nella fascia preserale sta raccogliendo meno di quasi tutti i competitor, gli investimenti sono alti e il ritorno inferiore alle aspettative, complice una collocazione difficile nel palinsesto della seconda rete. Il game show condotto da Pino Insegno è finito anche al centro di una bufera mediatica, tanto da portare l’ad Roberto Sergio a intervenire in prima persona per difendere il programma e il conduttore.

La Rai corre ai ripari con una settimana di programmazione speciale e volti noti al grande pubblico.

La speranza è che i volti storici di “Tale e Quale Show”, che ogni settimana trascinano lo show di Rai 1 in vetta alle classifiche degli ascolti, possano fare da cassa di risonanza per una trasmissione decisamente più in difficoltà. Per i prossimi giorni, invece, è previsto l’arrivo di altri concorrenti vip: secondo quanto rivelato da TvBlog, tra i personaggi famosi pronti a sfidare il Mercante ci sarebbero Roberta Capua, Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni. Il programma su Rai 2 occupa una fascia oraria strategica per l’azienda. Per Rai Pubblicità, la situazione potrebbe diventare un bel problema. E se dovesse fallire anche l’operazione giocatori famosi, il futuro di Il “Mercante in Fiera” potrebbe essere tutto da riscrivere.