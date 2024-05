Daniela Bongiorno: «Mike è morto in piedi... è morto vivo»

Il ricordo del grande Mike Bongiorno a 100 anni dalla sua nascita con la moglie Daniela Zuccoli. A ‘Domenica In’ da Mara Venier, l’emozionante racconto delle ultime ore di vita del celebre conduttore: “Si è seduto in poltrona di fronte a me, io sono rimasta a letto a leggere i giornali, e in quel momento ho pensato 'Ma come sto ben con lui, ma come sto bene con lui da tanti anni con lui… sto proprio bene con lui', lo vedevo li che fumava il sigaro in poltrona. E poi arriva sul mio telefonino la foto della bambina che era nata il giorno prima, che era nella culletta iperbarica, quella con la luce. Allora mi alzo dal letto, vado da lui, lo abbraccio, gli faccio vedere la foto di Luce (Ndr, la figlia di Nicolò Bongiorno), si chiama Luce la mia nipotina, e lui mi dice 'Che bella, sembri tu quando prendi il sole' e queste sono state le sue ultime parole… perché poi ci siamo detti 'Vestiamoci che ci aspettano', lui è andato in bagno, io sono andata dall’altra parte e poi lui è morto in piedi, lui è morto in piedi… è morto vivo. Quindi, anche questa è una grazia, che gli ha risparmiato qualunque malattia, qualunque sofferenza. È morto felice, così dicendo quelle parole… quindi anche di questo io sono grata”. www.raiplay.it