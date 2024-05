Fedez e la nuova canzone Sexy Shop: «Non insulterò mai Chiara, è la mamma dei miei figli»

«Io non intendo alimentare questo gioco, mi dispiace deludere le aspettative. Per me mia moglie è la madre dei miei figli». Così Fedez mette a tacere le polemiche, al lancio del suo nuovo singolo "Sexy Shop" che secondo molti sarebbe stato "una canzone contro Chiara Ferragni".

Sexy Shop di Fedez: «Dici che sono un bastardo ma io per te non cambio»

Incriminato soprattutto il ritornello, in cui tanti fan hanno letto un messaggio alla ex: «L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio». Fedez però nega tutto, sottolineando che Chiara resta comunque la madre dei suoi figli e che non intende alimentare polemiche o ripicche.

Fedez è al centro della cronaca per il presunto pestaggio a Cristiano Iovino e per il presunto flirt al GP di Monaco con la giovane modella francese Garance Authié. Chiara invece è volata a Madrid con gli amici e i figli Leone e Vittoria.