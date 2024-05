Abba nominati Cavalieri: la reunion davanti al Re di Svezia

"Per i risultati ottenuti nella musica svedese e internazionale"

Stoccolma, 31 mag. (askanews) - Il re di Svezia Carl XVI Gustaf ha nominato "Cavelieri" gli Abba nel corso di una cerimonia al Palazzo reale di Stoccolma. Il monarca ha consegnato l'Ordine Reale di Vasa a Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Reuss e Bjorn Ulvaeus.

Noti per successi come "Mamma Mia" e "Dancing Queen", i quattro sono stati premiati per "gli eccezionali risultati ottenuti nella musica svedese e internazionale".

La Svezia aveva smesso di conferire Ordini reali ai propri cittadini nel 1975, in quanto la pratica era considerata anacronistica. Tuttavia, il Parlamento svedese aveva ripristinato la tradizione nel 2022; la cerimonia per gli Abba è stata la prima dedicata a svedesi in 50 anni.

Quest'anno ricorre anche il 50esimo anniversario della vittoria degli Abba all'Eurovision Song Contest del 1974 con "Waterloo", che diede il via al successo internazionale del gruppo.