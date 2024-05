Pompei, il piano sequenza di 2 ore nello speciale di Alberto Angela

Lo speciale su Pompei di Alberto Angela

Ci sono anche i disegni di un bambino di duemila anni fa tra le meraviglie venute alla luce dalle ultime campagne di scavo del Parco Archeologico di Pompei . Affascinanti ritrovamenti che - insieme ad altri mai mostrati prima - Alberto Angela , con la partecipazione del direttore Gabriel Zuchtriegel, degli archeologi e dei tecnici del Parco, raccontati in «Pompei. Le nuove scoperte», lo Speciale di «Meraviglie» prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico e il Ministero della Cultura, andato in onda lunedi 27 maggio alle 21.25 su Rai 1.Interamente girato nel sito di Pompei, all'interno dei nuovi cantieri di scavo, lo Speciale utilizza una tecnica di ripresa unica: un unico piano sequenza, lungo oltre due ore, che attraversa l'area archeologica di Pompei seguendo Alberto Angela nella sua esplorazione senza alcuno stacco ne interruzione. Grazie a questa particolare ripresa, i telespettatori hanno avuto la sensazione di partecipare ad una reale visita degli scavi di Pompei accompagnati personalmente da Alberto Angela attraverso un avvincente percorso narrativo e l'assenza di stacchi ha permesso di avere una chiara idea dell'ubicazione degli spazi esplorati, delle distanze percorse, della vastita del sito archeologico.