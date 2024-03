Crozza/Piantedosi a Vespa: «Tutti bravi a fare domande scomode ma pochi sanno annuire come lei...»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza si sdoppia per portare sul palco l'incontro tra Matteo Piantedosi e Bruno Vespa dopo i fatti di Pisa. Il Ministro dell'Interno spiega perché ha deciso di rilasciare un'intervista proprio al giornalista Rai: «Io vengo qua da lei che ha quella correttezza tipica del giornalista che sa ascoltare annuendo. Lei spesso fa così con la testa… quando il Ministro parla. Questo è un grande pregio che ha lei, tutti bravi a fare domande scomode… ma pochi sanno ascoltare… e annuire… come lei.»