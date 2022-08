I Coldplay tornano in Italia: le nuove date live 2023 annunciate dalla band

Reduci dal trionfo delle sei serate sold out al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay annunciano gli show negli stadi d’Europa. Il ‘Music Of The Spheres World Tour’ continua, infatti, nel vecchio continente toccando anche il nostro Paese. Chris Martin e compagni saranno in Italia per tre appuntamenti live a giugno 2023: il 21 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona) e 25 e 26 giugno a Milano (Stadio San Siro). A sei anni dagli ultimi concerti a San Siro, la band capitanata da Chris Martin torna in Italia nell’estate 2023. I biglietti sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di mercoledì 24 agosto 2022, mentre la vendita generale è aperta dalle ore 10 di giovedì 25 agosto tramite i circuiti e nei punti vendita autorizzati. Il limite di acquisto dei biglietti è di quattro durante la presale e sei in vendita generale. Tutti i ticket saranno nominali. Foto Live Nation – Kikapress – Warner Music / Music: «Perception» from Bensound.com