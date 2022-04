Coachella 2022, Harry Styles canta "As it was"

I Maneskin saranno sul palco di Coachella il 17 aprile. L'organizzazione del festival musicale che si tiene nel deserto californiano ha ufficializzato gli orari di tutte le performance. L'esibizione della band italiana è prevista alle 20 30 ora locale. Avranno 45 minuti per mandare in delirio il pubblico. I Maneskin sono nel line up con headliner The Weeknd e The Swedish House Mafia, i quali hanno preso il posto Kanye West dopo il suo forfait. Il festival considerato tra i più importanti a livello musicale soprattutto per il rock alternativo e le sonorità elettroniche si terrà in due fine settimana, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile. Tre i line up previsti. Oltre a The Weeknd e The Swedish House Mafia, gli altri headliner sono Harry Styles (qui nella performance di "As it was" per la prima volta dal vivo) e Billie Eilish. Per Styles è la prima volta a Coachella e il suo debutto viene a circa un mese dall'uscita del suo album "Harry's House", il 20 maggio.