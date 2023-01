Brad Pitt, Margot Robbie e il cast di “Babylon”: «La fama non dura per sempre»

In Babylon, il nuovo film del premio Oscar Damien Chazelle, Brad Pitt interpreta Jack Conrad, affermato divo del cinema muto, mentre Margot Robbie è Nellie Leroy, giovane attrice alle prime armi che si afferma però con forza nel settore, dopo un ingresso alquanto scenografico. Entrambi godono dei fasti del mondo dell’intrattenimento fino a quando alla loro porta del cinema non bussa il sonoro. Essere famosi dura davvero per sempre come sembra suggerirci il film? Brad Pitt e Margot Robbie non ne sono pienamente convinti e ci spiegano il motivo, e come il loro rapporto con la fama è cambiato, dopo aver preso parte al film. Babylon è un film Paramount Pictures che arriva al cinema dal 19 gennaio, distribuito da Eagle Pictures. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Vincitori Golden Globes 2023, attori e film premiati: da Spielberg a Colin Farrell, trionfa anche "White Lotus" (ambientata a Taormina)