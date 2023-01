Vincitori Golden Globes 2023, attori e film premiati: da Spielberg a Colin Farrell, trionfa anche "White Lotus" (ambientata a Taormina)

"Gli Spiriti dell'Isola" e "The Fabelmans" sono i miglior film del 2022 nella categoria commedia e film drammatico. Questo il verdetto dei Golden Globes 2023 annunciato in una diretta tv in cui ha fatto un'apparizione cameo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"The Basheers of Insheerins", diretto da Martin McDonagh, era arrivato alla serata dei Globes da favorito con ben otto candidature. Steven Spielberg, premiato anche come miglior regista, aveva vinto prima di adesso già tre Golden Globes dopo aver collezionato ben venti nomination.

Ecco tutti i premiati e i vincitori.

Miglior film drammatico

Vincitore: The Fabelmans

Altri candidati:

Avatar: The Way of Water

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Miglior commedia o musical

Vincitore: Gli spiriti dell'isola

Altri candidati:

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

Babylon

Migliore regia

Vincitore: Steven Spielberg, The Fabelmans

Altri candidati: