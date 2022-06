Andrew Ahn per Fire Island «La comunità Queer non ha avuto tutte le opportunità per raccontare le proprie storie»

Fire Island di Andrew Ahn, disponibile su Disney+ in streaming, è ambientato nell'iconica Pines, ed è una moderna lettura multiculturale e diversificata della queerness e del romanticismo, ispirata agli intramontabili intrighi del classico di Jane Austen “Orgoglio e pregiudizio”. La storia è incentrata su due migliori amici che partono per vivere una leggendaria avventura estiva con l’aiuto di un rosé a buon mercato e del loro gruppo di amici eclettici.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

