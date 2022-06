Baz Luhrmann per Elvis: «Sono innamorato dei Maneskin»

Baz Luhrmann torna sul grande schermo con “Elvis”, uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica di Elvis Presley. Protagonisti del film, Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks. Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Il film uscirà nelle sale italiane il 22 giugno 2022 distribuito da Warner Bros. Italia. A corredo della colonna sonora anche i Maneskin, con l’adattamento del brano “If I can Dream” (Servizio a cura di Eva Carducci)