Roma, una passerella di 7 km attorno ai Fori Imperiali? Il percorso previsto attorno al cuore della città

I Fori Imperiali sono una delle parti più amate e suggestive di Roma, dove bellezza e storia si uniscono e creano qualcosa di magico. A tal proposito, è stato ideato un progetto per rendere accessibili a tutti la visita. Si tratta di un percorso di 7 km. L'idea è nata e analizzata dall'ex vicesindaco Walter Tocci, il progetto prevede non solo il nuovo anello pedonale ma anche la ristrutturazione dell'infopoint dei Forum di via del Fagutale, che sarà ampliato con un nuovo spazio esterno, e quello di Casina Vignola Boccapaduli, che diventerà un nuovo hub centrale nel novembre 2024.

