Bonetti (Azione): “Su caso Falcinelli in Usa il Governo ci informi dei provvedimenti a sua tutela”

(Agenzia Vista) Roma, 5 maggio 2024 “Sulla vicenda che ha coinvolto il nostro connazionale Matteo Falcinelli e sulle immagini di violenza che abbiamo visto nei suoi confronti serve fare chiarezza al più presto. Abbiamo chiesto al governo di venire in Aula a riferire: bene l’intervento del ministro Tajani ma noi ci aspettiamo che il Parlamento venga prontamente informato di tutti i provvedimenti che il governo vuole e deve assumere a tutela del nostro connazionale. Nel frattempo, lo diciamo a Matteo, alla sua famiglia e ai suoi amici: non sarà lasciato solo, noi non lo lasceremo solo, e seguiremo da vicino questa vicenda". La dichiarazione della vicecapogruppo di Azione alla Camera Elena Bonetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev