Ostia, spettacolo sul lungomare per la gara di Triathlon: disagi per gli automobilisti -Si è svolta a Ostia, sul lungomare, una gara di Triathlon Olimpico che ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti impegnati su un percorso di 1500 metri a nuoto, 38 km in bicicletta, occupando le corsie centrali della Colombo e del lungomare da piazzale Colombo fino a piazza Sirio e ritorno, per finire poi con 10 km di corsa sempre sul lungomare. Numerosi i disagi per gli automobilisti costretti per la chiusura del lungomare a percorrere anche decine di km per superare l’ostacolo della chiusura. I disagi maggiori si sono avuti sulla via Dei Pescatori, sulla via Ostiense e sulla via del Mare al semaforo di Ostia Antica e in via del Canale della Lingua, incrocio via Cristoforo Colombo. 50 le unita della Polizia Locale X Mare messe in campo per regolare il traffico nei punti di maggior traffico. Video Mino Ippoliti